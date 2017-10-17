Российские гимнасты Спиридонова и Куксенков выступят в ноябре на турнире в Швейцарии

Рабочая группа на ноябрьском совете IAAF представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛАСпорт 17 октября, 10:32
Автомобильное движение открыли на Рождественском бульваре Москвы после ремонтаМосква 17 октября, 10:30
Обнинские ученые научились превращать старые шины из угрозы экологии в источник доходаВ стране 17 октября, 10:19
Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенностьМеждународная панорама 17 октября, 10:15
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском краеПроисшествия 17 октября, 10:14
Круглый стол "Минские соглашения: формальное продление закона об особом статусе Донбасса"Политика 17 октября, 10:11
Шарапова вернулась за Кубком Кремля 10 лет спустяСпорт 17 октября, 10:00
Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатораСибирь 17 октября, 9:56
Уральские ученые обнаружили в пустыне Чили крупный осколок метеорита весом 13,5 кгНовости Урала 17 октября, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряные призеры Олимпийских игр - 2016 Дарья Спиридонова и Николай Куксенков примут участие в международном гимнастическом турнире в Швейцарии 1 ноября. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
"Спиридонова и Куксенков 1 ноября будут выступать в Швейцарии на Мемориале Гандера, - сказала Родионенко. - Сейчас они готовятся к этому старту".
На Олимпиаде-2016 Спиридонова и Куксенков стали серебряными призерами в командных турнирах. В активе Спиридоновой есть также одна золотая и две серебряные медали чемпионатов мира. Оба спортсмена не выступали на последнем мировом первенстве в Монреале, так как не прошли в состав национальной команды.