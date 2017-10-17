Российские гимнасты Спиридонова и Куксенков выступят в ноябре на турнире в Швейцарии

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряные призеры Олимпийских игр - 2016 Дарья Спиридонова и Николай Куксенков примут участие в международном гимнастическом турнире в Швейцарии 1 ноября. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Спиридонова и Куксенков 1 ноября будут выступать в Швейцарии на Мемориале Гандера, - сказала Родионенко. - Сейчас они готовятся к этому старту".

На Олимпиаде-2016 Спиридонова и Куксенков стали серебряными призерами в командных турнирах. В активе Спиридоновой есть также одна золотая и две серебряные медали чемпионатов мира. Оба спортсмена не выступали на последнем мировом первенстве в Монреале, так как не прошли в состав национальной команды.