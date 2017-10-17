Еленцева сменит Тукманова на посту президента московского "Торпедо"

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева станет новым президентом московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Россиум" - основного владельца клуба.
"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", - сказали в пресс-службе.
В сентябре концерн приобрел 75,51% акций "Торпедо". Тукманов 6 октября рассказал ТАСС, что новым собственником клуба стал Московский кредитный банк, основная часть акций которого принадлежит "Россиуму". Также концерн является собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где "Торпедо" в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.
Тукманов занимал должность президента "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го и с апреля 2009 года. Будучи футболистом, он выступал за "Торпедо" с 1969 по 1975 год, в 1972 году став в составе команды обладателем Кубка СССР. С 1992 по 1998 год был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), с 1998 по 2005 год работал генеральным директором РФС.
Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова. Сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году возглавила комплекс. Еленцева окончила биолого-химический факультет Хакасского государственного университета в 1996 году, в 2007 году прошла профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при президенте РФ. Она является кандидатом биологических наук.
"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.