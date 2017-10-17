Тренер: Кучеров ведет за собой "Тампу" и делает своих партнеров лучше

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров ведет за собой команду и является таким игроком, который делает партнеров вокруг себя лучше. Такое мнение высказал главный тренер клуба Джон Купер, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт лиги.
В ночь на вторник "Тампа" со счетом 3:2 обыграла "Детройт" на выезде и вышла на первое место в таблице Восточной конференции. Кучеров оформил дубль. Россиянин забрасывал шайбы во всех шести матчах текущего сезона.
"Вы работаете над своей игрой и становитесь лучше. Он забросил 30 шайб, потом 40, но он не говорит: "О да, я забросил 40 шайб". Он говорит: "Ну ладно, теперь я хочу забросить 50 шайб". Мне нравится его голод, но таких результатов достичь непросто, надо много работать", - отметил Купер.
"Кучеров один из игроков такого калибра, которые делают всех партнеров вокруг себя лучше. Он стал несомненно топовым хоккеистом лиги. В прошлом году мы сильно на него полагались, он взвалил команду себе на плечи. В этом году восстановились травмированные, но он по-прежнему ведет команду за собой", - добавил главный тренер "Тампы".
Всего на счету Кучерова 10 очков (7 шайб + 3 результативные передачи), он занимает четвертое место в списке бомбардиров текущего сезона.