Игнатьев пока не знает, останется ли на посту вице-президента "Торпедо"

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев пока не знает, останется ли работать на своем посту после смены руководства футбольного клуба. Об этом Игнатьев заявил ТАСС.
Во вторник пресс-служба основного владельца "Торпедо" концерна "Россиум" сообщила ТАСС, что новым президентом "Торпедо" станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, которая сменит на этой должности Александра Тукманова.
На вопрос, останется ли он вице-президентом "Торпедо", Игнатьев ответил: "Пока не знаю. Я даже не знал, что Еленцева будет новым президентом клуба. Но раз объявили, кто будет президентом, значит, потом скажут, кто войдет в ее штаб".
"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.