Основными соперниками россиян на ЧМ по карате станут команды Литвы, Японии и Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Основными соперниками сборной России на чемпионате мира по киокусинкай карате, который пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря, станут команды Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил генеральный секретарь Всемирного союза киокусин (KWU) Сергей Суворов.

"Главными конкурентами сборной России, а Россия на сегодняшний день лидер в этом виде карате, будут являться команды Литвы, Казахстана, Болгарии, Испании, Японии и Польши. Конкуренция будет высокая, из 60 призеров только 15 россиян смогут забрать медали", - сказал он.

Как отметил главный тренер сборной России Андрей Бура, угадать чемпиона или призера практически невозможно. "По прошлому чемпионату, когда мы просматривали спортсменов и готовили своих спортсменов, мы не угадали ни одного чемпиона и призера. <...> Для наших земляков будет очень интересное зрелище, и сказать сегодня, что будет так или иначе, невозможно", - подчеркнул он.

Всего в чемпионате мира по киокусинкай карате в Екатеринбурге примут участие порядка 300 спортсменов из 50 стран мира.