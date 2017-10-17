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Основными соперниками россиян на ЧМ по карате станут команды Литвы, Японии и Казахстана

Спорт
17 октября, 11:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, октября. /ТАСС

Чемпионате мира по киокусинкай карате пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря

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© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Основными соперниками сборной России на чемпионате мира по киокусинкай карате, который пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря, станут команды Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил генеральный секретарь Всемирного союза киокусин (KWU) Сергей Суворов.

"Главными конкурентами сборной России, а Россия на сегодняшний день лидер в этом виде карате, будут являться команды Литвы, Казахстана, Болгарии, Испании, Японии и Польши. Конкуренция будет высокая, из 60 призеров только 15 россиян смогут забрать медали", - сказал он.

Как отметил главный тренер сборной России Андрей Бура, угадать чемпиона или призера практически невозможно. "По прошлому чемпионату, когда мы просматривали спортсменов и готовили своих спортсменов, мы не угадали ни одного чемпиона и призера. <...> Для наших земляков будет очень интересное зрелище, и сказать сегодня, что будет так или иначе, невозможно", - подчеркнул он.

Всего в чемпионате мира по киокусинкай карате в Екатеринбурге примут участие порядка 300 спортсменов из 50 стран мира.

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