Ари надеется получить гражданство РФ к старту второй части чемпионата РФПЛ

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский нападающий московского "Локомотива" Ари рассчитывает получить гражданство Российской Федерации к началу второй части чемпионата России, которая стартует в начале марта 2018 года. Об этом футболист рассказал ТАСС.
"Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России", - сказал 31-летний Ари.
Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет - с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". За российские клубы в различных турнирах форвард провел 239 матчей и забил 70 голов.
Ари перешел в "Локомотив" на правах аренды в феврале этого года. В июне аренда была продлена на год.
В ноябре 2015 года российское гражданство получил другой бразильский футболист "Локомотива" - вратарь Маринато Гильерме, выступающий за московский клуб с 2007 года. Сейчас в активе 31-летнего голкипера два матча за сборную России.