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Кравцов: причины неудач конькобежца Кулижникова решены

Спорт
17 октября, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Причины неудач прошлого сезона многократного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова решены. Об этом журналистам сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

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Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

"Могу сказать уверено, что моральное и физическое состояние, мотивация находятся у Павла на высоком уровне. В прошлом сезоне был комплекс причин, которые привели к неудачам. На сегодняшний день они решены. Единственный минус - то, что на полгода он выпадал из тренировочного процесса", - сказал Кравцов.

"Он талантливый спортсмен, надеемся, что он сможет проявить себя в нынешнем сезоне", - добавил глава СКР.

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