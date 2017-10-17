Кравцов: причины неудач конькобежца Кулижникова решены

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Причины неудач прошлого сезона многократного чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова решены. Об этом журналистам сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

"Могу сказать уверено, что моральное и физическое состояние, мотивация находятся у Павла на высоком уровне. В прошлом сезоне был комплекс причин, которые привели к неудачам. На сегодняшний день они решены. Единственный минус - то, что на полгода он выпадал из тренировочного процесса", - сказал Кравцов.

"Он талантливый спортсмен, надеемся, что он сможет проявить себя в нынешнем сезоне", - добавил глава СКР.