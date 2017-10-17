Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает полностью восстановиться от травмы к 25 ноября

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский нападающий московского "Локомотива" Ари планирует вернуться на поле в конце ноября. Об этом 31-летний футболист рассказал ТАСС.

Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. Сообщалось, что на восстановление игроку может потребоваться четыре месяца.

"Чувствую себя намного лучше с каждым днем. Я активно занимаюсь по индивидуальной программе и работаю с медицинским персоналом. Врачи наблюдают положительную динамику и очень довольны ходом восстановления. Не хотелось бы пока загадывать точные сроки восстановления, но я рассчитываю полностью восстановиться к 25 ноября", - сказал Ари.

"Единственный минус в ходе восстановления - погода за окном. Характер травмы предполагает отсутствие резких перепадов температур, но, повторюсь, я с каждым днем работаю над своим восстановлением и хочу как можно скорее выйти на поле и помочь команде", - добавил игрок.

В конце ноября "Локомотив" проведет два матча - 23 ноября в Лиге Европы он сыграет с датским "Копенгагеном", а 27-го встретится в чемпионате России со "СКА-Хабаровском".

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей.