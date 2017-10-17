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Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд

Спорт
17 октября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Первое место в рейтинге заняла британская писательница Джоан Роулинг, чей заработок за 2017 год составил $95 млн

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/PAULO NOVAIS

ТАСС, 17 октября. Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду занял второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей по версии Forbes, который опубликован на сайте журнала.

За прошедший год португальский нападающий заработал $93 млн. Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году, а также пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, занял пятое место в списке. Он заработал за 2017 год $64 млн. Также в десятку вошел британский гольфист Рори Макилрой. Он занял девятую строчку в рейтинге, заработав $50 млн за год.

Во вторую десятку рейтинга попали еще семь спортсменов: британский гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (11-е место, $46 млн), немецкий гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель (14, $38,5 млн), сербский теннисист Новак Джокович (15, $37,6 млн), испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо (17, $36 млн), валлийский футболист и партнер Роналду по "Реалу" Гарет Бэйл (18, $34 млн), ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор (18, $34 млн) и шведский футболист Златан Ибрагимович (20, $32 млн).

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Первое место в рейтинге заняла британская писательница Джоан Роулинг, чей заработок за 2017 год составил $95 млн. Ранее Forbes признал ее также самым высокооплачиваемым писателем года. Такой взлет на финансовую вершину - впервые после 2008 года - обеспечил ей выход фильма "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016), действие которого разворачивается во "вселенной Гарри Поттера", а также продажа писательницей прав на театральные постановки и съемки кинофильмов.

Третье место заняла британская музыкальная группа "Колдплей", заработавшая за год $88 млн. Также в список вошли певица Адель (4-е место, $69 млн), музыкант Элтон Джон (6, $60 млн), шеф-повар Гордон Рамзи (6, $60 млн), музыкант Пол Маккартни (8, $54 млн), музыкант Кэлвин Харрис (10-е место), продюсер Саймон Коуэлл (12, $43,5 млн), голландский музыкант Тиесто (13, $39 млн), музыкант Эд Ширан (16, $37 млн). Стоит отметить, что кроме некоторых спортсменов и Тиесто в список попали только британские знаменитости.

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