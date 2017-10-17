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Ари: целью бразильского ФК "Униклиник" является постепенное повышение в классе

Спорт
17 октября, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В сентябре нападающий "Локомотива" арендовал клуб на три года с правом выкупа в любой момент с целью помощи детям из малоимущих семей

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Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Целью футбольного клуба серии D чемпионата Бразилии "Униклиник", является постепенное повышение в классе. Об этом ТАСС сообщил нападающий московского "Локомотива" Ари, являющийся владельцем бразильского клуба.

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В сентябре 31-летний нападающий арендовал "Униклиник" на три года с правом выкупа в любой момент с целью помощи детям из малоимущих семей.

"Постепенно дела в клубе налаживаются, мы начали привлекать детей из малообеспеченных семей к занятиям в спортивной школе "Униклиника", - рассказал Ари. - С командой работает группа хороших профессионалов как в тренерском, так и в управленческом плане. Все понимают, что нужно постепенно выстраивать задачи на сезон, но главной целью является постепенное повышение в классе".

Игрок выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матч и забил 70 мячей. В этом году он подал документы на получение гражданства РФ.

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