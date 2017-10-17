Призерам ЧМ по карате будут вручены медали из уральских камней малахита и змеевика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Победители и призеры чемпионата мира по киокусинкай карате, который пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря, получат медали, изготовленные из уральских камней малахита и змеевика. Об этом на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил генеральный секретарь Всемирного союза киокусин (KWU) Сергей Суворов.

Всего в чемпионате мира по киокусинкай карате примут участие порядка 300 спортсменов из 50 стран мира. Каратисты поборются за медали в 15 весовых категориях - 9 категорий среди мужчин и 6 среди женщин. "Медали изготовлены в Свердловской области из уральских камней малахита и змеевика. На обратной стороне каждой медали символ киокусинкай - канку", - отметил Суворов.

Также на чемпионате мира впервые в истории встретятся основные составы сборных России и Литвы. "Никогда еще первый состав сборной Литвы в силу международных спортивных политических ситуаций не встречался с первым составом команды России, в этом смысле будет историческое событие", - сказал он.

Главный тренер сборной России Андрей Бура подчеркнул, что с прошлого чемпионата мира (2015 года) команда изменилась почти на 80%. "В сборной задействованы спортсмены из десяти регионов России. Самому молодому члену сборной, Ивану Тумашеву, в конце октября исполнится 20 лет, самому возрастному - 38 лет", - отметил он.

Ранее ТАСС сообщал, что основными соперниками россиян станут сборные Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши.