Олимпийский чемпион по шорт-треку Елистратов доволен подготовкой к Играм-2018

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семен Елистратов доволен летней подготовкой и базой, которую ему удалось заложить в преддверии Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом чемпион Игр-2014, чемпион мира 2015 года и многократный чемпион Европы сообщил журналистам.

"Подготовка была летом хорошая, заложили отличную базу. Я бежал немного далеко от своих лучших кондиций, потому что занимался с небольшой болезнью. Верю, что на азиатских этапах мы будем в первой пятерке. Главные соревнования, самые интересные будут в феврале", - считает Елистратов.

Также свое мнение о подготовке к предстоящему сезону высказала бронзовый призер чемпионата мира по шорт-треку россиянка Софья Просвирнова. "Очень хорошо поработалось, все сделала, чтобы заложить базу, чтобы показать максимальные результаты в текущем сезоне. Прошлый сезон отличался от этого, он не был простым, и за эти четыре года я научилась настраиваться сама, я знаю, как мне нужно себя вести, как настраиваться в зависимости от ситуации", - рассказала спортсменка.

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков остался доволен прошедшим межсезоньем. "Не бывает одинаковых сезонов, мы растем, мы пытаемся достичь роста. Я доволен тем, как готов, жду с нетерпением стартов, чтобы встретиться со своими соперниками. Мы открытая команда, нам нечего скрывать", - сказал Юсков.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.