Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедур

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Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедурСпорт 17 октября, 13:11
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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Смена руководства московского футбольного клуба "Торпедо" произойдет, но после соблюдения определенных организационных процедур. Об этом ТАСС рассказал президент "Торпедо" Александр Тукманов.
Во вторник пресс-служба концерна "Россиум" объявила, что новым президентом клуба станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. Концерн "Россиум" в сентябре приобрел 75,51% акций "Торпедо". Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова - сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году возглавила комплекс.
"Акционер вправе принять подобное решение, а как дальше будут развиваться события, я пока точно сказать не могу. Но есть процедура, предусмотренная законом, наверное, по этой процедуре события и будут развиваться. Должны быть проведены совет директоров, собрание акционеров, должна произойти смена совета директоров. По факту, наверное, так и будет [Еленцева станет президентом "Торпедо"], но процедурно это займет какое-то время", - сказал Тукманов.
На вопрос, встречался ли он с представителями концерна "Россиум", Тукманов ответил: "Да, сегодня встречался. Мне сказали, что они планируют смену руководства клуба, что у клуба будет другой руководитель. Я сказал, что это их право".
"Пусть процедура идет своим чередом, а правильное ли это решение или нет, я бы не хотел комментировать", - сказал Тукманов, занимающий должность президента "Торпедо" с апреля 2009 года.
"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.