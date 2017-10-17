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Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедур

Спорт
17 октября, 13:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Во вторник стало известно, что новым президентом клуба станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева

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Президент футбольного клуба "Торпедо" Александр Тукманов

Президент футбольного клуба "Торпедо" Александр Тукманов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Смена руководства московского футбольного клуба "Торпедо" произойдет, но после соблюдения определенных организационных процедур. Об этом ТАСС рассказал президент "Торпедо" Александр Тукманов.

Во вторник пресс-служба концерна "Россиум" объявила, что новым президентом клуба станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. Концерн "Россиум" в сентябре приобрел 75,51% акций "Торпедо". Еленцева с 2008 года работает в некоммерческой организации "Спортивный фонд "Торпедо", одним из объектов управления которого является спорткомплекс им. Эдуарда Стрельцова - сначала она занимала пост заместителя директора, а в 2013 году возглавила комплекс.

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"Акционер вправе принять подобное решение, а как дальше будут развиваться события, я пока точно сказать не могу. Но есть процедура, предусмотренная законом, наверное, по этой процедуре события и будут развиваться. Должны быть проведены совет директоров, собрание акционеров, должна произойти смена совета директоров. По факту, наверное, так и будет [Еленцева станет президентом "Торпедо"], но процедурно это займет какое-то время", - сказал Тукманов.

На вопрос, встречался ли он с представителями концерна "Россиум", Тукманов ответил: "Да, сегодня встречался. Мне сказали, что они планируют смену руководства клуба, что у клуба будет другой руководитель. Я сказал, что это их право".

"Пусть процедура идет своим чередом, а правильное ли это решение или нет, я бы не хотел комментировать", - сказал Тукманов, занимающий должность президента "Торпедо" с апреля 2009 года.

"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.

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