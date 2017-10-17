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Еленцева заявила, что о кадровых решениях внутри ФК "Торпедо" пока говорить рано

Спорт
17 октября, 13:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Во вторник появилась информация, что Еленцева сменит Александра Тукманова на посту президента клуба

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Говорить о кадровых решениях внутри московского футбольного клуба "Торпедо" пока преждевременно. Об этом ТАСС заявила директор спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева.

Во вторник пресс-служба концерна "Россиум" объявила, что Еленцева станет новым президентом ФК "Торпедо", сменив на этом посту Александра Тукманова. Концерн "Россиум" в сентябре приобрел 75,51% акций "Торпедо".

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"В настоящий момент я еще не вступила в должность президента "Торпедо", об этом будет объявлено позже, после завершения всех необходимых юридических процедур. О кадровых решениях внутри клуба также пока говорить рано, все развернутые комментарии будут возможны после официального вступления в должность", - сказала Еленцева.

Технически смена президента "Торпедо" должна произойти до конца 2017 года.

"Торпедо" в сезоне-2017/18 занимает пятое место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 13 матчах набрав 22 очка.

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