Британский велогонщик Фрум выиграл награду "Золотой велосипед"

ТАСС, 17 октября. Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за команду Мирового тура Team Sky, выиграл премию "Золотой велосипед - 2017". Об этом сообщило издание L'Equipe.

Премия "Золотой велосипед" с 1992 года ежегодно вручается в шоссейном велоспорте лучшему гонщику сезона французским журналом Velo Magazine.

32-летний британец прежде дважды становился обладателем "Золотого велосипеда" - в 2013 и 2015 годах.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). Летом текущего года он стал первым велогонщиком в современной истории, одержавшим победу в "Тур де Франс" и "Вуэльте Испании" в одном сезоне.