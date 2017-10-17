Российский боксер Кузьмин проведет бой с бывшим чемпионом мира Брауном 27 ноября

ТАСС, 17 октября. Россиянин Сергей Кузьмин 27 ноября в Москве проведет поединок с бывшим "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе австралийцем Лукасом Брауном за интерконтинентальный титул WBA. Об этом сообщила пресс- служба компании "Мир бокса", которая является организатором вечера бокса.

Браун известен российским болельщикам по поединку с Русланом Чагаевым из Убекистана, который прошел в марте 2016 года и завершился победой австралийца техническим нокаутом в 10-м раунде. Браун стал обладателем титула "регулярного" чемпиона мира WBA. Позднее допинг-проба спортсмена дала положительный результат на кленбутерол, он был дисквалифицирован на полгода и лишен титула. Всего на счету спортсмена 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Кузьмина 11 побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.