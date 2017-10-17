Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Монова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
17 октября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В матче первого круга россиянка проиграла немке Юлии Гёргес

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 октября. Россиянка Полина Монова проиграла немке Юлии Гёргес в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Смотрите также

Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Кравчук не сумел выйти во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Первушина не смогла выйти во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу немки, "посеянной" под седьмым номером. 24-летняя Монова пробилась в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге Гёргес сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая в первом круге обыграла россиянку Олесю Первушину.

Монова второй раз в карьере играла на Кубке Кремля. Дебютировала на московском турнире она в 2014 году, но не смогла пройти квалификацию.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама