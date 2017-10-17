Монова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 17 октября. Россиянка Полина Монова проиграла немке Юлии Гёргес в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу немки, "посеянной" под седьмым номером. 24-летняя Монова пробилась в основную сетку через квалификацию.
Во втором круге Гёргес сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая в первом круге обыграла россиянку Олесю Первушину.
Монова второй раз в карьере играла на Кубке Кремля. Дебютировала на московском турнире она в 2014 году, но не смогла пройти квалификацию.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.