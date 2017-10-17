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Донской не сумел выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
17 октября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В матче первого круга турнира россиянин уступил бразильцу Рожерио Дутра да Силве

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской уступил бразильцу Рожерио Дутра да Силве в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу бразильца.

Во втором круге Дутра да Силва сыграет с израильтянином Дуди Селой, который в первом круге обыграл хорвата Борну Чорича.

Донской сыграл на Кубке Кремля в седьмой раз подряд. Дебютировал россиянин на московском турнире в 2011 году. В 2015 году Донской дошел до полуфинала соревнований, где уступил будущему победителю турнира и первому "сеяному" хорвату Марину Чиличу.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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