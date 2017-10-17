Сборная Северной Ирландии сыграет со швейцарцами в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018

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ТАСС, 17 октября. Сборная Северной Ирландии сыграет с командой Швейцарии в стыковых матчах в Европейской зоне за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая проходит в Цюрихе.
Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года пройдут 9-11 (первые матчи) и 12-14 ноября (ответные встречи).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.