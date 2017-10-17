Судья Михаил Вилков назначен на матч чемпионата России по футболу ЦСКА - "Зенит"

ТАСС, 17 октября. Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 14-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и санкт- петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 22 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Ассистентами Вилкова будут Дмитрий Березнев (Ростов-на- Дону) и Владислав Иванов (Невинномысск), резервным судьей - Игорь Федотов (Москва).

Матч "СКА-Хабаровск" - "Уфа" будет судить Сергей Куликов (Саранск), "Тосно" - "Ростов" - Владимир Москалев (Воронеж), "Рубин" - "Динамо" - Кирилл Левников (Санкт- Петербург), "Спартак" - "Амкар" - Павел Кукуян (Сочи), "Урал" - "Ахмат" - Алексей Николаев (Москва), "Анжи" - "Арсенал" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Локомотив" - "Краснодар" - Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург).