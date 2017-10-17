ФФККР надеется, что российские фигуристы получат визы для участия в этапе Гран-при в США

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) надеется, что отечественные фигуристы не будут иметь проблем с въездными визами в США для участия в заключительном этапе Гран-при. Об этом журналистам заявил президент ФФККР Александр Горшков.
Проблемы с получением американских виз российскими спортсменами начались после того, как приостановилась выдача неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве.
"Последним этапом будут соревнования в США Skate America. Спорт вне политики, но тем не менее, из-за того, что последний этап будет проходить в США, в связи со сложившейся обстановкой немного сложно будет получать визы в США. Но тем не менее, мы надеемся, что наши спортсмены не будут иметь проблем с получением въездных виз в США", - заявил Горшков.
"Мы планируем получить визы в Москве. Скоро обратимся в посольство с соответствующей просьбой", - добавил он.
Американский этап Гран-при пройдет с 24 по 26 ноября.