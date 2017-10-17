Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФФККР надеется, что российские фигуристы получат визы для участия в этапе Гран-при в США

Спорт
17 октября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Проблемы с получением американских виз российскими спортсменами начались после того, как приостановилась выдача неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) надеется, что отечественные фигуристы не будут иметь проблем с въездными визами в США для участия в заключительном этапе Гран-при. Об этом журналистам заявил президент ФФККР Александр Горшков.

Смотрите также

Кравцов: российские конькобежцы имеют проблемы с получением визы в США, но они решаемы

Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКА

СМИ: США отказали двоим иранским тяжелоатлетам в визах для участия в ЧМ

Проблемы с получением американских виз российскими спортсменами начались после того, как приостановилась выдача неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве.

"Последним этапом будут соревнования в США Skate America. Спорт вне политики, но тем не менее, из-за того, что последний этап будет проходить в США, в связи со сложившейся обстановкой немного сложно будет получать визы в США. Но тем не менее, мы надеемся, что наши спортсмены не будут иметь проблем с получением въездных виз в США", - заявил Горшков.

"Мы планируем получить визы в Москве. Скоро обратимся в посольство с соответствующей просьбой", - добавил он.

Американский этап Гран-при пройдет с 24 по 26 ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
5
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
МВД Пермского края завело дело по факту ДТП с Олегом Газмановым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама