Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, после проведения турнира станет базовым для калининградского футбольного клуба "Балтика". Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор области Антон Алиханов в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Это домашний стадион для "Балтики", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос, заметив, что вместе с тем остается открытой проблема заполняемости трибун, рассчитанных на 35 тыс. зрителей.

Игры "Балтики" уже сейчас являются одними из самых посещаемых матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и есть определенный запас по росту посещаемости игр клуба, заметил глава региона. "Однако "Балтике", конечно, надо думать о том, как выходить в РФПЛ, чтобы добиться большей посещаемости", - добавил он.

В этом сезоне клуб после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что перед клубом стоит задача в перспективе выйти Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Завершение строительства стадиона запланировано на конец 2017 года. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.