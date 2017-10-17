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Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"

Спорт
17 октября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Калининградский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после 18 туров

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, после проведения турнира станет базовым для калининградского футбольного клуба "Балтика". Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор области Антон Алиханов в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Это домашний стадион для "Балтики", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос, заметив, что вместе с тем остается открытой проблема заполняемости трибун, рассчитанных на 35 тыс. зрителей.

Игры "Балтики" уже сейчас являются одними из самых посещаемых матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и есть определенный запас по росту посещаемости игр клуба, заметил глава региона. "Однако "Балтике", конечно, надо думать о том, как выходить в РФПЛ, чтобы добиться большей посещаемости", - добавил он.

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В этом сезоне клуб после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее сообщалось, что перед клубом стоит задача в перспективе выйти Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Завершение строительства стадиона запланировано на конец 2017 года. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
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