"Спартак" вдевятером сыграл вничью с "Севильей" в матче Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 17 октября. Российский "Спартак" сыграл вничью со счетом 1:1 с испанской "Севильей" в домашнем матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

У хозяев отличился Александр Руденко (57-я минута). В составе гостей гол забил Хосе Мануэль Эспинар (3). "Спартак" заканчивал встречу вдевятером: на 77-й минуте был удален Даниил Петрунин, а на 90-й - Максим Калачевский.

В другом матче группы E английский "Ливерпуль" разгромил словенский "Марибор" со счетом 4:1. Турнирное положение в группе E Юношеской лиги УЕФА после трех туров: 1. "Ливерпуль" - 6 очков, 2. "Спартак - 4, 3. "Севилья" - 4, 4. "Марибор" - 3.

В четвертом туре Юношеской лиги УЕФА соперники встретится снова. Игра пройдет 1 ноября в Испании.

Основные команды "Спартака" и "Севильи" сыграют во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-Арена", начало матча в 21:45 мск.