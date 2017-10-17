Рыбакина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 17 октября. Россиянка Елена Рыбакина проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Бегу.
В 2014 году румынка дошла до финала на московском турнире, где проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. 18-летняя Рыбакина впервые в карьере играла на "Кубке Кремля".
Во втором круге Бегу встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, "посеянной" на турнире под четвертым номером.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.