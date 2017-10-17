Алиханов: новый микрорайон на острове Октябрьский станет наследием ЧМ для Калининграда

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Инфраструктура для появления нового микрорайона Калининграда, который станет наследием чемпионата мира по футболу 2018 года, создается в рамках подготовки к спортивному мероприятию и строительства стадиона на острове Октябрьский. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор области Антон Алиханов в кулуарах форума "Открытые инновации", который проходит в центре "Сколково" (Москва).

Общая площадь под строительство на Октябрьском составляет 140 га. Сам стадион, где пройдут игры мирового первенства, размещен на площадке 22 га. В областном правительстве отмечают, что возможность дальнейшего развития всей территории острова - "прямое наследие ЧМ по футболу".

"Это территория, на которой будет создана дорожная инфраструктура и вся инфраструктура коммунального типа, которая будет служить потребностям развития в дальнейшем этого острова", - сказал Алиханов, пояснив, что для обслуживания стадиона в период игр ЧМ-2018 на Октябрьском строится сеть перехватывающих парковок и дорог, разворачиваются тепловые и электрические сети, за счет бюджета Россетей построена уникальная подстанция закрытого типа. Все это, по его словам, станет базой для дальнейшего развития территории.

Губернатор отметил, что на острове появится новый микрорайон города с административными и жилыми зданиями, школой и детским садом - уже разработан мастер-план развития территории с учетом расположения ее функциональных зон. Обсуждается вопрос передачи управления ею структурам при правительстве РФ, которые могли бы получить все разрешения на строительство для дальнейшей передачи конкретным инвесторам уже готовых к застройке участков.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.