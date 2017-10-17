Собянин поддержал идею проведения Кубка мэра Москвы по киберспорту

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" во вторник посетил стенд правительства города. Там он пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в столице соревнований на Кубок мэра Москвы по киберспорту, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", - сказал мэр. Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.

В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи. "Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать - мы с вами", - добавил он.

В рамках форума "Открытые инновации 2017" проходит кибертурнир по дисциплине FIFA18 на приставках PlayStation4. К игре приглашены 16 команд, в каждой из них - по два игрока. "Они прошли отборочные туры, которые устраивала Московская федерация футбола, и теперь им предстоит помериться силами между собой", - пояснили в оргкомитете мероприятия. "Возраст киберспортсменов варьируется от 15 до 29 лет. Большинство из ребят - москвичи, но среди участников турнира есть и гости из других регионов Центральной России. Формат соревнований: сетка на вылет с правом на одно поражение", - отметили в оргкомитете. Победители станут известны в среду, 18 октября. Тогда же пройдет торжественная церемония награждения. О киберспорте Киберспорт - это одна из основных тем, заявленных правительством Москвы на своем стенде в рамках форума "Открытые инновации 2017". Накануне в "Сколкове" прошел круглый стол, участники которого обсудили перспективы развития киберспорта как в мировом масштабе, так и в масштабе России. В ходе дискуссии было отмечено, что в последние годы из популярного молодежного хобби это явление сумело превратиться в профессиональный вид спорта, привлекающий в свои ряды огромную аудиторию и престижные международные бренды. Согласно статистике, только за прошедшие четыре года выручка от киберспорта увеличилась в восемь раз, а в ближайшие пять лет, по прогнозам специалистов, она вырастет еще в три раза. Кроме того, исследования в сфере киберспорта проводят все ведущие университеты мира, а некоторые из них даже предлагают студентам защищать диссертации по этой теме. В качестве примера эксперты приводят США, где сейчас около 700 студентов в 40 университетах получают стипендию как атлеты в сфере киберспорта. Как ожидается, уже нынешней осенью список таких учебных заведений пополнится еще 27 университетами. "Такие тренды создают предпосылки для качественного изменения контента и средств его потребления", - уверены специалисты отрасли. Они ожидают, что серьезные изменения коснутся сфер образования, производства и развлечения. Ежегодный форум "Открытые инновации 2017" проходит с 16 по 18 октября в центре "Сколково". ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.