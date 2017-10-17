Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин поддержал идею проведения Кубка мэра Москвы по киберспорту

Спорт
17 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В рамках форума "Открытые инновации 2017", который посетил мэр, был организован кибертурнир по дисциплине FIFA18 на приставках PlayStation4

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" во вторник посетил стенд правительства города. Там он пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в столице соревнований на Кубок мэра Москвы по киберспорту, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", - сказал мэр. Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.

В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи. "Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать - мы с вами", - добавил он.

В рамках форума "Открытые инновации 2017" проходит кибертурнир по дисциплине FIFA18 на приставках PlayStation4. К игре приглашены 16 команд, в каждой из них - по два игрока. "Они прошли отборочные туры, которые устраивала Московская федерация футбола, и теперь им предстоит помериться силами между собой", - пояснили в оргкомитете мероприятия.

"Возраст киберспортсменов варьируется от 15 до 29 лет. Большинство из ребят - москвичи, но среди участников турнира есть и гости из других регионов Центральной России. Формат соревнований: сетка на вылет с правом на одно поражение", - отметили в оргкомитете. Победители станут известны в среду, 18 октября. Тогда же пройдет торжественная церемония награждения.

О киберспорте

Киберспорт - это одна из основных тем, заявленных правительством Москвы на своем стенде в рамках форума "Открытые инновации 2017". Накануне в "Сколкове" прошел круглый стол, участники которого обсудили перспективы развития киберспорта как в мировом масштабе, так и в масштабе России.

В ходе дискуссии было отмечено, что в последние годы из популярного молодежного хобби это явление сумело превратиться в профессиональный вид спорта, привлекающий в свои ряды огромную аудиторию и престижные международные бренды. Согласно статистике, только за прошедшие четыре года выручка от киберспорта увеличилась в восемь раз, а в ближайшие пять лет, по прогнозам специалистов, она вырастет еще в три раза.

Кроме того, исследования в сфере киберспорта проводят все ведущие университеты мира, а некоторые из них даже предлагают студентам защищать диссертации по этой теме. В качестве примера эксперты приводят США, где сейчас около 700 студентов в 40 университетах получают стипендию как атлеты в сфере киберспорта. Как ожидается, уже нынешней осенью список таких учебных заведений пополнится еще 27 университетами.

"Такие тренды создают предпосылки для качественного изменения контента и средств его потребления", - уверены специалисты отрасли. Они ожидают, что серьезные изменения коснутся сфер образования, производства и развлечения.

Ежегодный форум "Открытые инновации 2017" проходит с 16 по 18 октября в центре "Сколково". ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Открытые инновации" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама