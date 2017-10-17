Алиханов: Калининград готов обеспечить прием болельщиков ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Калининград готов обеспечить прием болельщиков чемпионата мира 2018 года согласно заявке Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов в кулуарах форума "Открытые инновации", который проходит в центре "Сколково" (Москва).

"Те заявки, которые нам сделала ФИФА относительно размещения команд, гостевых групп, - они у нас сейчас все обеспечены существующей гостиничной инфраструктурой", - сказал губернатор, уточнив, что в области к ЧМ-2018 будут введены четыре гостиницы и номерной фонд на 100-120 номеров превысит потребности, определенные заявкой ФИФА.

Глава областного правительства отметил, что регион готов стать базой для размещения команд, которые приедут в Россию для участия в мировом первенстве, однако пока, по его словам, данных о том, какая из сборных может выбрать область в качестве базы пока нет. "Мы до жеребьевки не можем сказать, кто это будет, но готовы в любом случае", - сказал он.

Согласно данным министерства по культуре и туризму Калининградской области, в регионе имеется 224 коллективных средств размещения, которые могут единовременно предоставить около 11,5 тыс. мест. К ЧМ-2018 к существующему номерному фонду добавятся еще более 400 номеров", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.