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Тренер: "молодежка" "Севильи" хорошо себя чувствовала в России, проявлений расизма не было

Спорт
17 октября, 17:21 дата обновления: 17 октября, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Во вторник в матче Юношеской лиги УЕФА молодежная команда "Спартака" сыграла вничью с "Севильей" со счетом 1:1

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Молодежная команда испанского футбольного клуба "Севилья" хорошо себя чувствовала в России, никаких проявлений расизма в адрес испанцев не было. Об этом журналистам заявил старший тренер команды Димас Карраско Бельидо.

Во вторник в матче Юношеской лиги УЕФА молодежная команда "Спартака" сыграла вничью с "Севильей" со счетом 1:1. Вечером в рамках группового этапа Лиги чемпионов на "Открытие-Арене" состоится матч основных команд. Встреча начнется в 21:45 мск.

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Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков красно-белых в матче Юношеской лиги УЕФА между "Спартаком" и английским "Ливерпулем" (2:1). Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

"Что касается нашей команды, мы в России чувствовали себя хорошо, никого давления относительно темы расизма не испытывали. Вы можете посмеяться, но, когда мы тоже играли с англичанами, они также обвиняли нас в расизме. Вообще в Англии эта тема очень сильно дискутируется, они очень серьезно к этому относятся", - сказал Карраско Бельидо.

Тренер отметил, что результат матча закономерен. "Игра была, несомненно, очень интересной. Первый тайм остался за "Севильей", мы играли лучше, но вторая половина встречи началась напряженно - "Спартак" играл лучше. В целом ничейный результат закономерный", - сказал Карраско Бельидо.

По его мнению, лучший молодой футболист в России сейчас - нападающий "Спартака" Александр Руденко. "Руденко, по моему мнению, сейчас лучший молодой игрок в России. Думаю, через три-четыре года он себя проявит на международной арене", - отметил тренер.

Вечером в рамках группового этапа Лиги чемпионов на "Открытие-Арене" состоится матч основных команд. Встреча между "Спартаком" и "Севильей" начнется в 21:45 мск.

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