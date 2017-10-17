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Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
17 октября, 17:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Во вторник россиянка уступила в первом круге турнира словачке Магдалене Рыбариковой - 6:7 (3:7), 4:6

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая после победы на турнире в Китае прилетела в Москву, чтобы выступить на "ВТБ Кубке Кремля", заслуживает слов благодарности. Своим мнением Мутко поделился с ТАСС.

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Во вторник Шарапова уступила в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" словачке Магдалене Рыбариковой - 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка попала на турнир, получив от организаторов специальное приглашение.

"Приятно, что Шарапова приехала в Москву, порадовала болельщиков. Поддержка у нее сегодня была внушительная. Жаль, что не смогла выиграть, но видно, что Мария набирает форму. В своем идеальном состоянии она такие матчи должна выигрывать, но ничего, она прибавляет и еще вернется на свой уровень", - сказал Мутко.

В воскресенье Шарапова стала победительницей соревнований в китайском Тяньцзине, выиграв первый турнир с мая 2015 года. "Марию надо поблагодарить, что она в пять часов утра накануне прилетела из Китая, а сегодня уже вышла на корт и боролась до конца", - добавил он.

Шарапова в четвертый раз в карьере участвовала в Кубке Кремля.

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