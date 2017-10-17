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Симонян: игра с бразильцами станет хорошим испытанием для сборной России по футболу

Спорт
17 октября, 17:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Во вторник РФС объявил, что сборная России 23 марта в Москве сыграет с командой Бразилии

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Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российский футбольный союз (РФС) избрал верную стратегию проведения товарищеских матчей между сборной России и топ- командами, для отечественных игроков они станут хорошей проверкой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Во вторник РФС объявил, что сборная России 23 марта в Москве сыграет с командой Бразилии. Ранее стало известно, что 10 ноября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Аргентины, а 14 ноября - с командой Испании.

"Это абсолютно верная позиция [проводить товарищеские матчи с топ-командами]. Аргентина, Испания и Бразилия - сильнейшие сборные мира. Матчи с ними будут хорошим испытанием для наших игроков, это положительный фактор", - сказал Симонян.

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На вопрос, нет ли беспокойства, что топ-сборные могут нанести российским футболистам чувствительное поражение, Симонян ответил: "Будем надеяться, что мы не проиграем этим великим командам, а если и проиграем, то с минимальной разницей".

"Нашей сборной будут противостоять настоящие суперзвезды, честь сыграть против них. Что ж, ребята, карты вам в руки", - сказал Симонян.

О встрече с Пеле

На вопрос, может ли приехать в Москву на мартовский матч лучший футболист XX века бразилец Пеле, Симонян, в 1950-х годах выступавший за сборную СССР на позиции нападающего, ответил: "Не знаю, но почему бы и нет; он был на Кубке конфедераций, мы с ним виделись и очень тепло поговорили. Он мне сказал, что я ему нанес травму в матче чемпионата мира 1958 года. Я ему говорю: "Слушай, Пеле, мы же с тобой на разных половинах поля играли - я у твоей штрафной, а ты у моей, как же я мог нанести тебе травму?". Он мне ответил, что я прибежал на свою половину поля и нанес ему травму, на что я сказал: "Если так, то извини, пожалуйста; теперь буду знать, что нанес травму самому Пеле".

Сборные СССР/России и Бразилии провели друг против друга 12 матчей. Отечественная команда одержала одну победу и потерпела восемь поражений, три игры завершились вничью (общая разница мячей - 9-24). Последняя встреча состоялась 25 марта 2013 года в Лондоне - сборные России и Бразилии сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

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