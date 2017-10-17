Бушманов уверен, что молодежная сборная России по футболу сможет выйти на ЧЕ-2019

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу способна выиграть оставшиеся матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года и квалифицироваться на турнир. Об этом журналистам заявил старший тренер молодежной сборной Евгений Бушманов.

После четырех матчей отборочного этапа чемпионата Европы россияне занимают второе место в седьмой группе, набрав семь очков. Впереди у сборной России два матча против команды Македонии, по одной игре с командами Армении, Гибралтара, Сербии и Австрии.

"Итоги пока рано подводить, но определенная пища для размышлений есть. Мы предполагали еще до старта турнира, что будет три сборных, претендующих на выход - Австрия, Сербия и мы, и сейчас остается такая же ситуация. Да, мы потеряли больше очков, чем наши конкуренты, но я уверен, что еще ничего не потеряно, сербы будут играть с австрийцами, там кто-то потеряет очки. А нам уже нельзя их терять, и я уверен, что мы на это способны, команда у нас достаточно сильная", - сказал Бушманов.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Италии и Сан- Марино с 16 по 30 июня 2019 года.