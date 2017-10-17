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Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в России

Спорт
17 октября, 18:11 дата обновления: 17 октября, 18:34 UTC+3

Некоторым из фанатов запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года

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Футбольные фанаты

Футбольные фанаты

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

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"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека", - сказали в пресс-центре, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.

Ранее в МВД сообщали, что в случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

 

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