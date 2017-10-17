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Республиканский турнир по дзюдо на кубок ДС "Магас" впервые пройдет в Ингушетии

Спорт
17 октября, 18:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 17, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут с 21 по 22 октября

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МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей на кубок Дворца спорта "Магас" впервые пройдет в ингушской Назрани в октябре 2017 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

"С 21 по 22 октября 2017 года будет впервые проходить республиканский турнир по дзюдо среди юношей на кубок Дворца спорта "Магас". Он пройдет в самом дворце спорта", - сказали в пресс-службе.

В соревнованиях примут участие около 600 юных дзюдоистов. "Схватки будут проходить в 17 весовых категориях. Призерам будут вручаться спортивные костюмы", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для посетителей будет организована культурная программа. Зрители услышат национальные песни ингушских композиторов, а также увидят выступление детского танцевального ансамбля "Сийк".

Дворец спорта был открыт в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3,5 тыс. мест. Его стоимость - более 1,2 млрд рублей, площадь - 14 тыс. квадратных метров. В здании имеются залы для занятия боксом, борьбой, аэробикой и акробатикой.

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