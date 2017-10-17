МОК выплатит столице Олимпийских игр 2026 года $925 млн

ТАСС, 17 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) выплатит городу, который примет Олимпийские игры 2026 года $925 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Контракт будет опубликован в июле 2018 года. Большая часть суммы будет выделена МОК за счет средств от продажи телеправ.

Для более качественной поддержки организаторов Игр МОК создал специальную программу под названием "Games Management 2020", целью которой будет помощь в организации и планировании подготовки к Играм, а также советы по снижению стоимости проведения Олимпиады.

В конце сентября МОК открыл официальный прием заявок на проведение ОИ-2026. Столицу Игр выберут на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что заявку подаст швейцарский Сьон, в числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

В воскресенье жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Инсбрук дважды проводил зимние Олимпийские игры - в 1964 и 1976 годах.