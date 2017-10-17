Дзуффи: "Базель" постарается учесть опыт "Янг Бойз" в матче ЛЧ против ЦСКА

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты швейцарского "Базеля" постараются учесть ошибки другого швейцарского клуба "Янг Бойз" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Об этом на пресс- конференции рассказал полузащитник швейцарской команды Лука Дзуффи.

Матч ЦСКА - "Базель" пройдет в среду на "ВЭБ-Арене". В квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов армейский клуб победил "Янг Бойз" по сумме двух встреч и вышел в групповой этап.

"Мы знаем, что ЦСКА одна из самых сильных команд чемпионата России. Также мы знаем, что наши земляки "Янг Бойз" играли с ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Постараемся учесть ошибки команды из Берна и показать свой футбол", - сказал Дзуффи.

"Футболисты "Базеля" приехали за победой. У нас хорошая команда и мы полны решимости увезти победу из Москвы. Изучали ЦСКА, знаем, что у них есть возрастные защитники, поэтому постараемся сыграть на быстрых атаках", - добавил Дзуффи.