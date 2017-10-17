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Менеджер: матч со сборной России позволит бразильцам лучше подготовиться к ЧМ-2018

Спорт
17 октября, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Во вторник Российский футбольный союз объявил, что сборная России 23 марта в Москве сыграет с командой Бразилии

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной России по футболу позволит команде Бразилии лучше подготовиться к чемпионату мира 2018 года. Такое мнение высказал менеджер бразильской сборной Эду Гаспар, которого цитирует телеканал Globo.

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Во вторник Российский футбольный союз объявил, что сборная России 23 марта в Москве сыграет с командой Бразилии.

"Нам важно почувствовать атмосферу на стадионе в России, местных болельщиков, прежде чем будет выбран состав на мировое первенство, - отметил Гаспар. - Товарищеский матч в стране проведения чемпионата мира даст нам понимание того, как будет вестись наша работа на турнире, и позволит понаблюдать за поведением футболистов".

Сборная Бразилии одной из первых, обеспечила себе участие в финальном раунде чемпионата мира 2018 года. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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