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Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии

Спорт
17 октября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Соглашение между организаторами WBSS и Главным управлением по спорту Саудовской Аравии было заключено в Лондоне

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ТАСС, 17 октября. Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в мае 2018 года пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

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Соглашение между организаторами WBSS и Главным управлением по спорту Саудовской Аравии было заключено в Лондоне.

"Это соглашение является частью наших обязательств и работы по развитию бокса в Саудовской Аравии, - заявил президент Главного управления по спорту Саудовской Аравии Турки Аль-Альшейх. - Первый финал такого громкого турнира в Саудовской Аравии станет ключевой вехой в развитии для нас и одним из многих крупных спортивных событий, которые пройдут в нашей стране в следующем году".

В WBSS стартовали двое россиян. Дмитрий Кудряшов 24 сентября в четвертьфинале уступил кубинцу Юниеру Дортикосу, Мурат Гассиев проведет четвертьфинальный бой против поляка Кшиштофа Влодарчика 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью- Джерси).

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