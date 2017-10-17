Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии

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ТАСС, 17 октября. Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в мае 2018 года пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Соглашение между организаторами WBSS и Главным управлением по спорту Саудовской Аравии было заключено в Лондоне.
"Это соглашение является частью наших обязательств и работы по развитию бокса в Саудовской Аравии, - заявил президент Главного управления по спорту Саудовской Аравии Турки Аль-Альшейх. - Первый финал такого громкого турнира в Саудовской Аравии станет ключевой вехой в развитии для нас и одним из многих крупных спортивных событий, которые пройдут в нашей стране в следующем году".
В WBSS стартовали двое россиян. Дмитрий Кудряшов 24 сентября в четвертьфинале уступил кубинцу Юниеру Дортикосу, Мурат Гассиев проведет четвертьфинальный бой против поляка Кшиштофа Влодарчика 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью- Джерси).