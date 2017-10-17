Вратарь ХК "Динамо" Бочаров выбыл на две недели из-за травмы в матче с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Иван Бочаров пропустит две недели из-за повреждения. Об этом журналистам сообщил главный тренер московского клуба Владимир Воробьев.

Во вторник "Динамо" со счетом 2:3 дома уступило "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бочаров получил повреждение в третьем периоде после столкновения с одноклубником Андреем Кутейкиным. Его место в воротах занял Александр Еременко.

"Неприятный эпизод случился. Думаю, небольшое сотрясение, он [Бочаров] выбыл недели на две. Это хоккей, здесь все может быть. Не хочу винить никого, это могло произойти с каждым, желаем Ивану скорейшего выздоровления", - сказал Воробьев.

"Мы расстроены, хотя бы одно очко мы заслужили. Обидно проигрывать на последних минутах матча", - добавил Воробьев.

Также мнение об игре высказал главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд. "Это была ровная игра. В каких-то моментах нам сегодня повезло. Здорово провел матч голкипер и наша четвертая пятерка", - сказал специалист.

В следующем матче "Динамо" сыграет 21 октября на выезде с "Витязем".