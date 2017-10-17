ХК "Салават Юлаев" начал переговоры о новом контракте с Умарком

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МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" начал переговоры со шведским нападающим Линусом Умарком о продлении контракта. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.
В нынешнем сезоне нападающий является лучшим снайпером (семь шайб) и бомбардиром (22 очка) команды. Контракт игрока истекает в апреле следующего года. "С Умарком мы начали переговоры о продлении контракта. Пока они на начальной стадии", - сказал Вайсфельд.
Второй вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Кареев проиграл во всех своих шести матчах. "Неудачное выступление Кареева - это стечение обстоятельств, все за него переживают. Ни в одном проигранном матче он не был виноват. Думаю, он парень волевой и переломит эту ситуацию", - отметил Вайсфельд.
По итогам последней выездной серии "Салават Юлаев" под руководством Эркки Вестерлунда, пришедшего в команду весной, в четырех матчах одержал две победы.
"Играем хорошо, но недобрали очень много очков. У нас правильная система, но в каждой игре мы допускаем одну-две ошибки, которые кардинально влияют на результат. Если их исключить, то и "Салават Юлаев" начнет набирать очки", - подчеркнул генменеджер.
Вайсфельд объяснил, почему клуб выставил на драфт отказов опытного защитника Дениса Куляша и в чем должен прибавить другой опытный игрок обороны Максим Гончаров, который имеет в команде худший показатель полезности (-7). "Куляша выставили на драфт отказов, потому что нас не устраивала его игра. Я доволен игрой Гончарова в последних встречах. Мы просто просим его меньше внимания уделять атаке и больше играть в обороне - в последних матчах его игра нас устраивает", - сказал он.