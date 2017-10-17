Хоккеист "Салавата Юлаева" Кузьмин назвал принципиальным матч против московского "Динамо"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Матч "Салават Юлаева" против московского "Динамо" был принципиальным для хоккеиста уфимской команды Глеба Кузьмина. Об этом он заявил журналистам после игры.
Уфимский "Салават Юлаев" победил "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче. Кузьмин, для которого эта игра стала третьей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросил свою первую шайбу за уфимский клуб.
"Я семь лет провел в "Динамо", потом меня забрала Уфа, - сказал Кузьмин. - В какой-то мере это принципиальный матч, но для меня сейчас все игры принципиальные. Я хотел бы забить любому клубу, не только "Динамо", главное - помочь своей команде выиграть. Мы выходим играть и бьемся за эмблему на груди".
20-летний нападающий рассказал о подробностях перехода в "Салават Юлаев". "Было очень неожиданно, когда "Динамо" не забрало меня на драфте, но тогда было другое руководство, - отметил Кузьмин. - Я рад, что Уфа меня забрала, мне говорили, что она меня возьмет, если "Динамо" ошибется - оно ошиблось. Но я очень рад оказаться в Уфе и защищать цвета "Салават Юлаева".
Кузьмин отметил, что в команде хорошая атмосфера. "У меня был опыт работы с иностранными тренерами, но недолгий, недели две, сейчас мне все нравится. Нет такого, что у нас иностранные игроки отдельно, россияне отдельно. В бытовых вопросах им, конечно, проще между собой общаться, но в хоккее они нам подсказывают, как действовать в определенных моментах игры, если что-то не понимаем, переводит тренер Николай Николаевич Цулыгин, он знает английский язык".