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"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов

Спорт
17 октября, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Красно-белые в домашней встрече выиграли со счетом 5:1

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Спартак" обыграл испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".

В составе хозяев мячи забили Квинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У гостей отличился Симон Кьер (30). В параллельном матче группы Е английский "Ливерпуль" на выезде разгромил словенский "Марибор" со счетом 7:0.

"Спартак" в трех матчах турнира одержал одну победу и дважды сыграл вничью. В турнирной таблице красно-белые с пятью очками занимают второе место, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается "Севилья" (4 очка), на четвертой - "Марибор" (1). В следующем туре "Ливерпуль" примет "Марибор", "Севилья" дома сыграет со "Спартаком", обе встречи пройдут 1 ноября.

"Спартак", играющий на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13, одержал первую победу в турнире с 23 октября 2012 года. Тогда красно-белые на своем поле обыграли португальскую "Бенфику" (2:1). Последнюю крупную победу в Лиге чемпионов "Спартак" одерживал в сезоне-2010/11, когда дома разгромил словацкую "Жилину" (3:0). С разницей в четыре и более мячей в основном раунде Лиги чемпионов "Спартак" не побеждал ни разу, но в первый год проведения турнира (сезон-1993/94) "Спартак" в 1/16 финала квалификационного раунда дважды крупно обыграл латвийский "Сконто" (5:0 в гостях и 4:0 дома), на следующей стадии красно-белые дома разгромили польский "Лех" (5:1), а в 1998 году также в квалификации дважды разгромили болгарский "Литекс" (5:0 в гостях и 6:2 дома). 

Помимо "Спартака", в основном раунде Лиги чемпионов с разницей в четыре мяча побеждал московский "Локомотив", в 2001 году в Брюсселе со счетом 5:1 разгромивший "Андерлехт".

"Спартак" ранее никогда не играл с "Севильей" в матчах еврокубков. В 27 встречах с испанскими клубами красно-белые одержали восемь побед при 13 поражениях. Предыдущий успех "Спартака" был датирован 2000 годом, когда на первой групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Олега Романцева победили "Реал" со счетом 1:0 (голом в свои ворота отметился Жереми Нжитап). В 10 последовавших матчах с испанцами "Спартак" лишь дважды сумел сыграть вничью.

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