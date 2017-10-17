Мутко назвал феерической победу "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский "Спартак" в матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей" добился феерической победы, разгромив соперника на своем поле со счетом 5:1. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1 в рамках третьего тура группового этапа турнира.

"Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Что тут еще сказать? Просто рад за "Спартак" и его болельщиков", - поделился впечатлениями Мутко.