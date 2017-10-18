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Победа над "Севильей" принесла "Спартаку" €1,5 млн от УЕФА

Спорт
18 октября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Суммарно красно-белые в этом сезоне заработали €15,2 млн

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатит московскому "Спартаку" €1,5 млн за победу над испанской "Севильей" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Информация о призовых участникам турнира доступна на официальном сайте УЕФА.

Встреча состоялась во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена", "Спартак" выиграл со счетом 5:1.

Учитывая игру с "Севильей", московский клуб за счет участия в Лиге чемпионов уже заработал €15,2 млн: €12,7 млн благодаря выходу в групповую стадию турнира, еще по €500 тыс. ему принесли ничьи со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).

Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября.

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