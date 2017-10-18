Победа над "Севильей" принесла "Спартаку" €1,5 млн от УЕФА

Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"Спорт 18 октября, 1:26
"Челси" сыграет с итальянской "Ромой" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 1:12
Глушаков: болельщики сами виноваты в том, что не поддержат "Спартак" на матче ЛЧ в ИспанииСпорт 18 октября, 1:03
Фернандо: "Спартак" показал хорошую психологическую готовность в матче против "Севильи"Спорт 18 октября, 0:54
Селихов: победа "Спартака" над "Севильей" должна войти в историю российского футболаСпорт 18 октября, 0:49
Дворкович: никто не ожидал крупной победы "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионовСпорт 18 октября, 0:47
Чемпионат НБА стартует с прежними фаворитами - "Голден Стэйт" и "Кливлендом"Спорт 18 октября, 0:41
Какой в региональной программе ВФМС делегаты увидели настоящую РоссиюОбщество 18 октября, 0:39
Новые спортивные объекты, медучреждения и парки появятся к Универсиаде-2019 в КрасноярскеСибирь 18 октября, 0:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатит московскому "Спартаку" €1,5 млн за победу над испанской "Севильей" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Информация о призовых участникам турнира доступна на официальном сайте УЕФА.
Встреча состоялась во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена", "Спартак" выиграл со счетом 5:1.
Учитывая игру с "Севильей", московский клуб за счет участия в Лиге чемпионов уже заработал €15,2 млн: €12,7 млн благодаря выходу в групповую стадию турнира, еще по €500 тыс. ему принесли ничьи со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).
Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября.