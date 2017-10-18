Федун: футболисты "Спартака" были лучше "Севильи" в плане командного мастерства

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МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам "Спартака" удалось склонить ход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Севильей" в свою сторону благодаря отличной игре вратаря команды Александра Селихова, командному мастерству и боевому настрою. Об этом ТАСС рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.
"Спартак" победил "Севилью" со счетом 5:1, встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена" во вторник.
"Благодаря чему "Спартаку" удалось перевернуть игру? Первое - это Селихов. В плане командного мастерства наша команда оказалась лучше. И самое главное - боевой настрой", - сказал Федун.
Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября.
Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" занимает третье место (4 очка), а "Марибор" находится на четвертой строчке.