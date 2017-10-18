ЦСКА сыграет с "Базелем" в домашнем матче футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в среду с швейцарским "Базелем" в домашнем матче 3-го тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов. Команды набрали по три очка, претендуя на вторую путевку в 1/8 финала от группы А, где лидером и фаворитом является английский "Манчестер Юнайтед".

В стартовых матчах группы ЦСКА и "Базель" синхронно победили португальскую "Бенфику", с крупным счетом уступив "Манчестеру", при этом по общей разности забитых и пропущенных мячей чемпионы Швейцарии опережают армейцев. В конце сентября "Базель" добился неожиданно крупной победы над "Бенфикой" (5:0), тогда как армейцы на своем поле уступили подопечным Жозе Моуринью из Манчестера - 1:4. Ближайшие матчи ЦСКА и "Базеля" (в Швейцарии команды сыграют 31 октября) могут многое прояснить в борьбе за второе место и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Так считает и главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики, который заявил, что плей-офф для его команды, по сути, начинается с двух матчей с ЦСКА.

"Базель" в последние годы стал доминировать в швейцарском футболе, в прошлом сезоне победив с отрывом в 17 очков от ближайшего соперника - "Янг Бойз". "Янг Бойз" из Берна стали одними из соперников ЦСКА в квалификации нынешней Лиги чемпионов, однако дважды проиграли, оставшись без основной стадии главного еврокубка. При этом в новом сезоне чемпионата Швейцарии лидирует именно "Янг Бойз", после 11 туров на пять очков опережая идущий третьим "Базель".

В субботу "Базель" одержал разгромную гостевую победу над "Лугано" (4:0), который находится на последнем месте. При этом в Лугано не сыграл травмированный лучший бомбардир "Базеля" (7 мячей в чемпионате страны) Рикки ван Волфсвинкел. В Лиге чемпионов больше всех в составе "Базеля" забил 20-летний Димитри Оберлен, дважды поразивший ворота "Бенфики".

Именно Оберлена, а также полузащитника Луку Дзуффи, отметил в составе "Базеля" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Капитаном "Базеля" является чешский защитник Марек Сухи, ранее выступавший за московский "Спартак".

Не выздоровел лишь Дзагоев

В составе ЦСКА пропустит встречу Алан Дзагоев, зато восстановились Александр Головин, Понтус Вернблум, Виктор Васин и Василий Березуцкий, которые не смогли сыграть в субботнем матче чемпионата России с "Краснодаром". Армейцы обыграли в гостях одного из конкурентов в борьбе за медали со счетом 1:0 благодаря мячу Алексея Березуцкого. Хотя оборона ЦСКА остается одной из лучших в российской премьер- лиге (девять пропущенных мячей в 13 матчах), в Лиге чемпионов армейцы регулярно допускают промахи у своих ворот.

ЦСКА ранее с "Базелем" в еврокубках не встречался, однако все четыре матча армейцев с швейцарскими клубами завершились его победами. Помимо двух побед над "Янг Бойз", в 2010 году ЦСКА дважды обыграл "Лозанну" в групповой стадии Лиги Европы - 5:1, 3:0.

Матч ЦСКА - "Базель" начнется на стадионе армейцев в 21:45 мск. Главным арбитром назначен Бьерн Кейперс из Нидерландов. В это же время в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" "Бенфика" сыграет с "Манчестером Юнайтед". Поражение португальского клуба при успехе одной из команд в московском матче фактически лишит "Бенфику" шансов на выйти из группы.