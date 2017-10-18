Глушаков: ФК "Спартак" надо дальше играть с таким же настроем, как в матче с "Севильей"

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ТАСС, 18 октября. Футболистам "Спартака" следует в дальнейшем играть с таким же настроем, как в домашнем матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей". Такое мнение отметившийся голом капитан "Спартака" Денис Глушаков высказал в эфире "Матч ТВ".
Во вторник в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1.
"Конечно, все счастливы крупной победе, - сказал Глушаков, который во вторник открыл счет голам в Лиге чемпионов. - Но мы выиграли лишь один матч. Турнир продолжается, надо играть дальше с таким же настроем".
"Спартак" в трех матчах турнира одержал одну победу и дважды сыграл вничью. В турнирной таблице красно-белые с пятью очками занимают второе место, уступая английскому "Ливерпулю" по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается "Севилья" (4 очка), на четвертой - словенский "Марибор" (1).
В следующем туре красно-белые 1 ноября сыграют в гостях с "Севильей".