Жуков: "Спартак" полностью расплатился с болельщиками за неудачное начало сезона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" разгромной победой над "Севильей" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу полностью расплатился с болельщиками за неудачное начало сезона-2017/18. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Спартак" победил "Севилью" со счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

"Все футболисты "Спартака" играли с полной самоотдачей. Думаю, этим матчем "Спартак" полностью расплатился за начало сезона перед болельщиками. Многие поколения будут помнить этот матч. Я болельщик "Спартака" с 40-летним стажем и помню все такие выдающиеся игры", - сказал Жуков.

"Не столько результат, сколько сама игра "Спартака" получилась выдающейся, я давно не видел пять красивых голов за один матч. Такого результата никто не ожидал, это было трудно предположить даже после первого тайма, но мне кажется, что переломным был момент, когда [Дмитрий] Комбаров спас команду, вынеся мяч из пустых ворот", - сказал президент ОКР.

"Вся команда играла отлично, [Лоренцо] Мельгарехо хорошо вышел на замену, [Александр] Селихов провел выдающийся матч", - добавил Жуков.

Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября. Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а "Марибор" находится на четвертом месте (1 очко).