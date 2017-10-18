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Селихов: победа "Спартака" над "Севильей" должна войти в историю российского футбола

Спорт
18 октября, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам голкипера "Спартака", ничейный результат первого матча с "Марибором" немного портит радость от победы над "Севильей"

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Вратарь "Спартака" Александр Селихов

Вратарь "Спартака" Александр Селихов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ничейный результат футбольного клуба "Спартак" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" портит впечатления от крупной победы команды в матче против "Севильи", которая должна войти в историю клуба и всего российского футбола. Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Александр Селихов.

"Спартак" обыграл испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Конечно, ничья против "Марибора" немного портит впечатления от победы над "Севильей", но такой матч должен войти не только в историю "Спартака", но и в историю нашего футбола. Очень рад, что нам удалось победить такого непростого соперника. Я лучший игрок матча? Не думаю об этом, вся команда заслужила это звание", - сказал Селихов.

"Думаю, что ключевым моментом встречи стал эпизод, когда Дмитрий Комбаров выбил мяч из пустых ворот. В моменте с пропущенным голом, я ошибся, должен был забирать этот мяч. Как будем отмечать победу? Посидим немного с командой и дальше будем готовиться к следующим играм", - отметил Селихов.

Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" идет на третьей позиции (4 очка), а "Марибор" находится на четвертом месте.

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