Фернандо: "Спартак" показал хорошую психологическую готовность в матче против "Севильи"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" продемонстрировали хорошую психологическую подготовку в матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Севильи". Об этом журналистам рассказал бразильский полузащитник красно-белых Фернандо.

Во вторник "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче.

"На протяжении всей игры наша команда играла хорошо, ребята помогали друг другу, много бегали и выглядели именно так, как должны были. Очень хорошо, что нам удалось показать хорошую психологическую готовность, после пропущенного гола мы не остановились, а продолжили атаковать и добились своего. "Спартак" провел свой лучший матч в нынешнем сезоне? Конечно", - сказал Фернандо.

Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а "Марибор" (одно очко) находится на четвертом месте.