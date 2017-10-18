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Федерация футбола Франции подтвердила планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018

Спорт
18 октября, 9:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее издание Le Figaro сообщило, что сборная Франции разместится на время чемпионата мира в подмосковной Истре

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© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация футбола Франции подтвердила, что национальная сборная планирует базироваться в Подмосковье во время проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы французской команды Филипп Турнон.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что сборная Франции разместится на время чемпионата мира в подмосковной Истре.

"Наши представители приедут в Москву на следующей неделе для того, чтобы посмотреть место, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира, - сказал Турнон. - В прошлом месяце мы дважды посещали столицу России и нам понравилась одна база. Она находится в Подмосковье, в 60-70 км от Шереметьево. Но официальное решение будет озвучено после жеребьевки группового этапа чемпионата мира".

Сборная Франции принимала участие в самом первом чемпионате мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году, тогда команда не смогла выйти из группы. Первое мировое первенство, которое французы пропустили, прошло в 1950 году, всего без участия команды Франции состоялось шесть чемпионатов мира (последний - в 1994 году). Французская команда один раз становилась чемпионом мира, победив на домашнем турнире 1998 года, также "трехцветные" являются серебряными (2006) и бронзовыми (1958, 1986) призерами соревнований.

В отборочном турнире к ЧМ-2018 сборная Франции заняла первое место в группе А, набрав 23 очка в 10 матчах, и напрямую квалифицировалась на мировое первенство.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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